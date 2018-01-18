‫أمير منطقة القصيم يشهد فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان الغضا بعنيزة ويكرم الرعاة والمشاركين

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء اليوم ، اليوم الذهبي لمهرجان الغضاء 16 بمحافظة عنيزة , بحضور وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان , وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , ووكيل أمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المحافظة .

واطلع سمو أمير منطقة القصيم فور وصوله على فعاليات وأقسام المهرجان واستمع لشرح مفصل من المدير التنفيذي للمهرجان خالد بن عبدالرحمن اليحيى ,

مبيناً لسموه أن المهرجان هذا العام خصص مساحة إجماليه قدرها 5 آلاف م2 لإستزراع شجر الغضا من قبل الزائرين ,

بالإضافة إلى شمولية المهرجان على عدد من المعارض الحكومية والتوعوية والترفيهية والفنون الشعبية المشاركة من ثلاثة مناطق سعودية ,

وأجنحة الرحلات والبيئة وواحة الطفل وعروض السيارات الكلاسيكية والمتحف الشعبي .

كما اطلع سموه خلال جولته على معرض الملك سلمان الذي يستعرض مسيرة قائد هذه البلاد خلال ثلاثة أعوام ماضية وقراراته

والتطورات والتحولات التي شملت تطور ونمو هذه البلاد , وكذلك معرض الأمن والسلامة لشركة الكهرباء السعودية وأجنحة الأسر المنتجة

التي وصلت إلى 90 أسرة منتجه , كما اطلع سموه على تقرير مفصل عن عدد الزوار والعاملين بالمهرجان ، حيث تم توفير وظائف

مؤقتة وصلت أكثر من 300 فرصة عمل للشباب والفتيات .

عقب ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم إلى مقر الحفل المقام داخل قرية الغضا , والذي بدأ بالقران الكريم , ثم قدمت شيلة ترحيبيه وعدد من الألوان الشعبية

، كما كرم سموه الجهات المشاركة ورعاة المهرجان والداعمين له.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم كلمة بين

فيها أن منطقة القصيم جاذبة وبيئة صالحة لإقامة مثل هذه الكرنفالات السياحية الكبيرة التي تعكس ثقافة المنطقة وماتمتاز به

من مواقع وبرامج , مبيناً سموه أن مثل هذه المهرجانات هي واجهة سياحية للمنطقة ومهرجان الغضاء مكان جاذب لفعاليات

متنوعة انعكست على ابتسامة جميع أفراد الأسرة من رجال ونساء وأطفال .