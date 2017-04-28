1.2 مليار لمعاش شعبان والكهرباء

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، امس الخميس، مبلغ معاشات شهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها لمستحقي الضمان الاجتماعي بلغت 1,235,870,000 ريال لـ854,730 أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الوزارة أودعت اليوم أيضاً المساعدات النقدية لشهر شعبان لأجل الغذاء لـ780,091 مستفيد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 172,128,000 ريال، كما قامت بإيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لـ797,015 مستفيدا، بإجمالي وصل إلى 91,965,000 ريال، ليصل المبلغ المودع الإجمالي الخاص بشهر شعبان إلى 1,499,963,000 ريال.

وأكد الدكتور الفريان، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، وفتح حساب بنكي شخصي، للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد.