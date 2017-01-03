1.4 تريليون ريال قروض بنكية بزيادة %5

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الرياض – البلاد

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي، ارتفاع إجمالي القروض التي منحتها البنوك للمؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 5% بنهاية شهر نوفمبر 2016، لتصل إلى 1474 مليار ريالK مقارنة بنحو 1402 مليار ريال.

وطبقا لنشرة (ساما) فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف للقطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر 2016، لتصل إلى 1423 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 4%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، والتي بلغت آنذاك 1363 مليار ريال.

كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية حوالي 51 مليار ريال، بارتفاع قدره 29% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.