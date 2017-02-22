1.4 مليون طفل مهددون بالموت (جوعا)

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واشنطن ـــ وكالات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن هناك نحو1.4 مليون طفل مهددون بالموت جوعاً في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، بسبب سوء التغذية,وقالت المنظمة، إن نحو 462 ألف طفل في اليمن، يعانون من سوء حاد في التغذية، ويزيد هذا العدد على ما تم رصده منذ عام 2014 بنسبة 200 % تقريبا.

وأشارت المنظمة الى ان هناك 450 الف طفل يعانون من سوء التغذية في شمال شرقي نيجيريا.

وأضافت ان ما يزيد على 270 ألف طفل يعانون من سوء حاد في التغذية في جنوب السودان، ويبلغ عدد مثل هؤلاء الأطفال في الصومال حاليا نحو 185 الف طفل،

ولكن المنظمة أشارت إلى انه من الممكن ان يزداد هذا العدد خلال الشهور القادمة ليصل إلى 270 ألف طفل.