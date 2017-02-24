1.5 مليار جهاز ذكي بيعت في 2016

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دبي ــ وكالات

كشف تقرير لمؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” عن ارتفاع اجمالي المبيعات العالمية من الهواتف الذكية إلى 432 مليون جهاز خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنمو 7% مقارنة بما سجلته خلال نفس الفترة من 2015

أفادت معطيات التقرير، أن عدد الهواتف الذكية المباعة حول العالم خلال 2016، بلغ 1.5 مليار جهاز، بزيادة 5% عن العام السابق عليه.

وبحسب التقرير، شهد الربع الأخير من 2016 تقدم شركة آبل الأمريكية على العملاق الكوري الجنوبي “سامسونج” للإلكترونيات، وجاءت بالمركز الأول عالميا، ضمن قائمة أفضل الشركات لتوريد الهواتف الذكية بنحو 77 مليون جهاز، مقابل 76.7 مليون لسامسونج.

ويرى التقرير أن “تصدر المبيعات استغرق من آبل ثمانية فصول، لاستعادة صدارة الترتيب العالمي، لكن لم يسبق أن تقارب المركزين الأول والثاني في القائمة من قبل كما هو الحال الآن.. الفارق يشير إلى نحو 256 ألف جهاز فقط”.

ووفق معطيات التقرير، شكلت الحصص السوقية للشركات الصينية (هواوي وأوبو وبي بي كيه كوميونيكيشن إكويبمنت) ما نسبته 21.3% من إجمالي المبيعات العالمية خلال الربع الرابع من العام 2016، بزيادة 7.3% عن العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، تصدرت “سامسونج” قائمة المبيعات العالمية من الهواتف الذكية بنحو 306.4 ملايين جهاز بحصة سوقية 20.5% تلتها آبل بنحو 216 مليون جهاز وحصة 14.4% ثم هواوي 132.8 مليون جهاز وحصة 8.9%.