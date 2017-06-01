1.5 مليار ريال مساعدات لـ 857 ألف حالة ضمانية

الرياض ــ واس

اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وذلك بعد إعلان الوزارة دمج تلك الاستحقاقات في حساب واحد، وصرفها دفعة واحدة بداية من شهر رمضان الحالي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم ايداعها للمستفيدين من البرنامج بلغ 1.493.054.591 ريال، تمثل المساعدات المقطوعة لشهر رمضان الجاري، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

واضاف الدكتور الشافي، ان عدد الحالات التي تم ايداع مبالغ المساعدات المقطوعة لها للشهر الحالي بلغ 857.212 حالة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

واكد الدكتور الشافي ان برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.