1.5 مليون معتمر استقبلهم وودعهم مطار الملك عبد العزيز

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جدة – البلاد

بلغ إجمالي عدد المعتمرين الذين وصلوا عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حوالي 1.5 مليون معتمر في رحلتي القدوم والمغادرة ، منذ بداية موسم العمرة في غرّة شهر صفر المنصرم، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين نحو (805.912) معتمرا قدمو عبر (4011) رحلة جوية ، فيما سجّل قدوم المعتمرين حركةً تصاعديّة منذ بدء الموسم، ومن المتوقّع أن تشهد زيادة تصاعدية خلال الاشهر القادمة تصل الى 50% عن الفترة الحالية.

وأوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن عدد المعتمرين المغادرين منذ بداية موسم العمرة إلى نهاية يوم أمس الأول بلغ (709.577) معتمرا غادروا عبر( 1,995) رحلة ، ويتم تسهيل إجراءات المسافرين من خلال تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل إدارة المطار بالتعاون مع الجهات العاملة فيه، لتقديم الخدمات للمسافرين بكل تميز وكفاءة عالية في الأداء.

ويشهد المطار نموّاً مطّردا في الحركة الجويّة نتيجةً موسمي الحجّ والعمرة، وإزدياد الحركة السياحيّة والإقتصاديّة في المملكة، وتسارع معدّلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوّيّ والضغط المتواصل على المطار الذي أصبح يعمل بطاقة تشغيليّة تعادل 3 أضعاف طاقة المطار الاستيعابيّة الحاليّة، التي لا تتجاوز 9 ملايين مسافر في العام.