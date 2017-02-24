1.66 تريليون دولار حجم التجارة السلعية للدول العربية

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دبي ــ وكالات

كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث، عن وصول قيمة التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية إلى 1663 مليار دولار في 2015، بانخفاض قدره 21.6% مقارنة مع 2014.وأضاف التقرير، الصادر عن صندوق النقد العربي، ان الانخفاض يعود الى تراجع قيمة الصادرات السلعية العربية الإجمالية بنحو 32.1% إلى 832 مليار دولار خلال 2015، مقارنة مع 1225 مليار دولار في 2014، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع منذ الربع الثاني من العام الماضي (2016) لتحوم حاليا نحو مستوى 56 دولارا للبرميل.

واوضح التقرير، الذي حمل عنوان “التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2016″، ان الواردات السلعية الاجمالية للدول العربية تراجعت ايضا لتبلغ ما قيمته 831 مليار دولار في 2015، مقارنة مع نحو 895 مليار دولار في 2014، بانخفاض قدره 7.2%.

‎ولفت التقرير الى ان فئة الوقود والمعادن استأثرت بالحصة الاكبر في الصادرات الاجمالية للدول العربية، على الرغم من انخفاض حصتها خلال عام 2015، بينما ارتفعت حصة المصنوعات لتبلغ 29.2% مع زيادة الاهمية النسبية للآلات ومعدات النقل والمواد الكيماوية.

‎وبين تقرير الصندوق، ان قيمة التجارة البينية العربية تراجعت بنسبة 8.3% إلى 110 مليار دولار خلال 2015، مقابل 120 مليار دولار خلال العام السابق عليه، ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات البينية بنحو 9% الى 108.1 مليار دولار.

‎وما تزال التجارة العربية البينية تعاني الضعف، رغم ابرام الدول اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل.

ووفق اخر احصائيات الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لم تتعد التجارة البينية الـ 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الاخرى.