1.7 تريليون القيمة السوقية للأسهم السعودية

الرياض ــ البلاد

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر يوليو 2017م، 1,68 تريليون ريال اي ما يعادل ( 448.73 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بلغت نســــبته 4.61% مقارنة بالشهر السابق، جاء ذلك عقب الإعلان امس “الثلاثاء” عن اداء السوق المالية السعودية – يوليو2017

وفي نهاية شهر يوليو 2017م اغلق المؤشر العام للسوق المالية (تداول) عند مستوى 7,094.17 نقطة، منخفضا 331.55 نقطة 4.46% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 3/07/2017م عند مستوى 7,493.45 نقطة.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو 2017م، 60.51 مليار ريال أي ما يعادل (16.14 مليار دولار أمريكي) وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 10.57% عن الشهر السابق.

وبلغ اجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يوليو 2017م، 2.91 مليار ســــهم مقابل 2.90 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 0.22%.