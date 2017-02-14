العدد 21845 14 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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10 مارس..المباراة النهائية لكأس ولي العهد

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10 مارس..المباراة النهائية لكأس ولي العهد
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الرياض- البلاد

أعلن اتحاد كرة القدم عن موعد إقامة المباراة النهاية لكأس ولي العهد، والتي ستجمع بين فريقي النصر والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض؛ حيث تقرر أن تكون المباراة في العاشر من شهر مارس المقبل.

يذكر أن النصر كان قد وصل للمباراة النهائية بعد فوزه على الهلال بهدفين مقابل لا شيء في النصف النهائي، بينما تغلب الاتحاد، الذي يبحث عن لقبه السابع على غريمه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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التصنيف: الرياضة

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