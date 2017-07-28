10 ملايين متر أراضي بيضاء في مكة المكرمة

جدة – البلاد

انتهت امس الخميس الفترة المحددة من وزارة الإسكان لأصحاب الأراضي البيضاء في مكة المكرمة لتسجيل أراضيهم.ودعت الوزارة عبر الحساب الرسمي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في “تويتر”، أصحاب الأراضي البيضاء لإنهاء إجراءات تسجيلها حتى لا يكونوا عرضة للمخالفة.

وشملت المرحلة الأولى من مراحل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وتنتهي فترة التسجيل لهذه المرحلة في 4 ذي القعدة 1438 هـ.

وكان المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المستشار محمد المديهيم، قد قال مؤخرا إن مساحات الأراضي البيضاء التي تم تسجيلها في مكة المكرمة بلغت نحو 5 ملايين متر مربع، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم في آخر أيام تسجيل الأراضي بها ، أي نحو عشرة ملايين متر مربع.

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