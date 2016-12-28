10 منشآت مخالفة في تاريخية جدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، 10 منشآت مخالفة من أصل 28 منشأة سياحية بالمنطقة التاريخية بجدة، مُنحت مُهلة لتصحيح أوضاعها .

وأفاد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن لجنة متابعة مرافق الإيواء المخالفة لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل،

مشيراً إلى أن نظام السياحة الجديد ينص على فرض غرامة مقدارها 30 ألف ريال على المنشآت المخالفة كمرحلة أولى، وترفع سقف العقوبات إلى غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة .

وبين أن اللجنة الرقابية المشتركة، لا زالت مستمرة في عملها ومهمتها الإشراف على نشاط الإيواء السياحي في المنطقة التاريخية بجدة،

مفيداً أنها مكونة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأمانة محافظة جدة التاريخية، والشرطة، ومكتب العمل ، وذلك ضمن جولاتها الميدانية بهدف رفع مستوى الخدمات؛ خصوصاً ما يتعلق بالسلامة التي تقدمها تلك المنشآت للمواطن والمقيم، مقابل ما يدفعه من إيجار يومي .