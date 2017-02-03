100 ألف زائر لربيع النعيرية

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الدمام – حمود الزهراني

أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان ربيع النعيرية الــ 16 ، أن عدد الزوار بلغ خلال السبعة الأيام الماضية أكثر من 100 ألف زائر وزائرة من مختلف الجنسيات الخليجية والعربية وغيرها.

ويواصل المهرجان تقديم فعالياته بالعديد من الألعاب العالمية لمختلف الفئات العمرية تقدمها فرقة عروض السيرك العالمي ضمن فعاليات المهرجان العديدة، التي ضمت فعاليات سياحية وترفيهية وثقافية ورياضية، وسط تواجد الأسر والعوائل والزوار من مرتادي المهرجان.

ويضم السيرك فعاليات مميزة مثل الألعاب البهلوانية الجريئة، وألعاب الخفة وعروض الإثارة والمتعة من مجموعة من المهرجين، كما يتميز هذا السيرك بعراقة تقاليده التي تمتزج مع الصبغة العصرية، حيث تم اختيار الطاقم بعناية كبيرة لما يتمتعون به من مهارات عالية ومواهب كثيرة.