100 ألف وظيفة في مصانع العقارات

جدة ــ البلاد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، ان مصانع بناء الوحدات السكنية بوسائل تقنية حديثة، ستوفر 100 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت السويلم بحسب تصريحات له لـ ( العربية) الى إن تكلفة البناء باستخدام التقنيات الحديثة أقل من التقليدية بنسبة تصل إلى 30%.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن توقيع اتفاقية لبناء أول مصنع بالدمام لبناء الوحدات السكنية بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، وسيتبع ذلك إنشاء عدد من المصانع الأخرى في مختلف مناطق المملكة.

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