100 ألف وظيفة يوفرها نظام (العمل بالساعة)

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الرياض – البلاد

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، فئات المجتمع والمهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، لتحسين محتوى “تنظيم العمل المرن”، من خلال الاطلاع وإبداء الرأي حول مسودة التنظيم، الذي طرح على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية “معًا للقرار”. وقدرت الدراسة الأثر المحتمل لهذه المبادرة بتوفير حوالي 100,000 فرصة عمل بحلول 2020 قد ترتفع إلى 300,000 بحلول عام 2028. ويعطي العمل المرن العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة “أقل وحدة للأجور”. من جهة ثانية حثت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية على سرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الهندسية في نظام احتياج على موقع الوزارة الالكتروني، الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية انطلاقاً من حرصها على تكامل البيانات بينها وبين الأجهزة الحكومية، منوهةً في الوقت ذاته أن آخر موعد لتلقي الوظائف من الجهات الحكومية يوم الاثنين 3 /9 / 1438هـ، وذلك لطرحها في نظام جدارة للخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف يوم الخميس 6 /9 / 1438هـ، بحسب الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام.