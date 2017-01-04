100 شاعر من المملكة والخليج يشاركون في مسابقة “صورة من صورة” الشعرية

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تختتم مساء غدً مسابقة صورة من صورة الشعرية بالتنسيق مع لجنة التراث والفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف.

التي يشارك فيها ما يقارب 100 شاعر من المملكة والخليج وذلك في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية.

وأوضح صاحب فكرة المسابقة الشاعر إبراهيم السفياني:-

أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني بين القيادة والمواطنين.

وإبراز دور جنودنا البواسل في الذود عن الوطن ومقدساته من خلال قراءة الصور الفوتوغرافية شعرياً.

وبيّن السفياني أنه تم استلام مشاركات الشعراء من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

حيث بلغ عدد المشاركات ما يقارب 100 مشاركة.

وقد تم عرضها على لجنة التحكيم المكونة من عدد من رموز الشعر في الوطن العربي .