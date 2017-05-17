100 طن تمور من المملكة لبنغلاديش

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دكا -واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية بنغلاديش الشعبية، بحضور مندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الدكتور مهدي بن ظافر آل معجبة ، وممثلي وزارة المالية السعودية، ونائب مدير إدارة الكوارث في بنغلاديش شاه كمال. ووقّع الجانب البنغلاديشي مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة دكا . وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.