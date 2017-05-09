العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا

0 تعليق 55 مشاهدة
100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا
شارك عبر واتساب

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية موريتانيا الإسلامية،بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا د.هزاع المطيري وممثل وزارة المالية بالمملكة وممثل الحكومة الموريتانية محمد خيار .

ووقّع الجانب الموريتاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة نواكشوط، وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

الوسوم:, ,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق