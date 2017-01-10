100 لوحة فنية في معرض (اقتباسات لونية) بالدمام

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الدمام – حمودالزهراني

افتتحت و كيلة كلية التربية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام الدكتورة أماني الغامدي صباح أمس الأول معرض ( اقتباسات لونية )، الذي نفذته طالبات مقرر مدخل إلى التربية الفنية، تحت إشراف المحاضِرة في قسم تقنيات التعليم علا العاصمي، و حضور عميدة كلية الآداب الدكتورة أميرة الجعفري، وعدد من الوكيلات، وأعضاء الهيئتين التعليمية و الإدارية في مجمع كليات البنات بالريّان، وتشريف وكيل الجامعة أ.د. فهد المهنا، ورئيس قسم تقنيات التعليم د. عبدالرزاق القوت، وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية للبنين في زيارة مسائية بعد الافتتاح.

من جانبها قالت المحاضِرة علا العاصمي والمشرفة على المعرض: إن الهدف الأساسي من المعرض هو تثقيف الطالبات فكرياً و بصرياً بجماليات الفن التشكيلي، وكذلك تربية الذائقة اللونية حيث استغرق نتاج المعرض فصلا دراسيا كاملا، من خلال اللقاءات العلمية وورش العمل في أوقات فراغ الطالبات وبأهداف ومراحل مرسومة منذ اللقاء الأول.

و أضافت: إن فكرة المعرض الذي اشتمل على 100 لوحة فنية جمعت ما بين تقنيات لونية و أساليب تشكيلية، مستوحاة من اقتباس أفكار و عناصر لوحات عالمية و محلية تعود لحركات تشكيلية في العصر الحديث، تم إعادة صياغتها بأبجديات شكلية و لونية من نتاج تدريب الطالبات بالمهارات المختلفة من تظليل و استخدام أحبار و تقنيات لونية مختلفة، مؤكدة أن إقامة مثل هذه المعارض تعني بشكل رئيسي بتنمية الإبداع و الابتكار لدى الطالبات، بالإضافة إلى تنمية الذوق الفني و الحس الجمالي .

و عبّرت وكيلة كلية التربية د. أماني الغامدي عن شكرها لجميع العميدات و الوكيلات اللاتي حضرن المعرض، بالإضافة إلى وكيل الجامعة أ.د. فهد المهنا، و فخره بإنجازات بناته من كلية التربية، و رئيس قسم تقنيات التعليم مثمّنة جهود الطالبات و عضو هيئة التدريس المشرفة على المعرض لدعمها للطالبات، و غرس حب الجمال و القيمة الفنية لديهن.