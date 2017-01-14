100 لوحة فنية في معرض اقتباسات لونية

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الدمام – حمود الزهراني

افتتحت وكيلة كلية التربية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام الدكتورة أماني الغامدي معرض ” اقتباسات لونية ” والذي نفذته طالبات التربية الفنية ، وذلك في كلية التربية .

وأوضحت المشرفة على المعرض علا العاصمي ، أن الهدف الأساسي من المعرض هو تثقيف الطالبات فكرياً و بصرياً بجماليات الفن التشكيلي ، وتربية الذائقة اللونية ، حيث استغرق نتاج المعرض فصل دراسي كامل من خلال اللقاءات العلمية ، وورش العمل في أوقات فراغ الطالبات وبأهداف و مراحل مرسومة منذ اللقاء الأول .

وبينت أن فكرة المعرض الذي اشتمل على 100 لوحة فنية جمعت ما بين تقنيات لونية وأساليب تشكيلية مستوحاة من اقتباس أفكار وعناصر لوحات عالمية ومحلية تعود لحركات تشكيلية في العصر الحديث تم إعادة صياغتها بأبجديات شكلية ولونية من نتاج تدريب الطالبات بالمهارات المختلفة من تظليل واستخدام أحبار وتقنيات لونية مختلفة ، مؤكدة أن إقامة مثل هذه المعارض تعني بشكل رئيسي بتنمية الإبداع والابتكار لدى الطالبات بالإضافة إلى تنمية الذوق الفني والحس الجمالي .