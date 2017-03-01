100 مستشفى حكومي تطبق التأمين الصحي

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الرياض – البلاد

أدرج مجلس الضمان الصحي 100 مستشفى تابع لوزارة الصحة ضمن نظام التأمين؛ ما يمكن الوزارة نظاميًّا من تحصيل تكاليف من تعالجه من المؤمن عليهم من شركات التأمين، وبلغ عدد شركات التي تم توقيع اتفاقيات معها 17 شركة، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث تم نشر أسماء المستشفيات المعتمدة في موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني.

ويبلغ عدد المدرجين على الشرائح المستهدفة بنظام الضمان الصحي التعاوني 11 مليونًا و884 ألفًا و193 مؤمنًا له، منهم مليونان و537 ألفًا و137 سعوديون، و9 ملايين و347 ألفًا و56 غير سعوديين؛ ما يشير إلى أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد عن 38% من إجمالي عدد السكان في المملكة.

ووصل إجمالي أقساط التأمين الصحي لعام 2016 إلى 18 مليارًا و697 مليونًا و942 ألف ريال، وفقًا لما أكده الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني.