100 معلم في دورات التربية الفنية

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الدمام-حمودالزهراني

نظمت ادارة التعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بقسم التربية الفنية 5 ورش عمل ودورات تدريبية لمعلمي التربية الفنية استمرت لمدة 3 ايام في عدد من مدارس الدمام استفاد منها 100 معلم من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .

وقال صخي الهليل مدرب مشرف التربية الفنية بمكتب غرب الدمام ان القسم حريص على اقامة دورات وورش عمل تجمع معلمي المادة في مكان واحد بهدف تطوير العمل التربوي في مادة التربية الفنية وزيادة خبرات المعلمين وتنمية قدراتهم الفنية وزيادة الخبرات لديهم بالإضافة الى استخدام البدائل في الخامات .

وبين ان القسم نظم هذا العام عددا من الدورات وورش العمل لمعلمي مادة التربية الفنية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة تضمنت ورشة عمل ” الصلصال استخدامات جديدة ومبتكرة ” خبرات مبتكرة للاستخدام وعجينة الورق في الاعمال الفنية , بالإضافة الى ورشة عمل بعنوان ” طرق التدريس وادارة الصف “, مضيفا بان هذه الدورات استفاد منها اكثر من 100 معلم على مستوى مكتب غرب الدمام .

وقال ان القسم يشارك سنويا بأكثر من 500 لوحة متميزة من عمل الطلاب والمعلمين والمشاركة فيها في المحافل الوطنية كاليوم الوطني واسبوع الشجرة واسبوع السجين الخليجي واليوم العالمي للدفاع المدني , بالإضافة الى المشاركة في المعارض التوعوية كالمخدرات واسبوع المرور ومكافحة التدخين .