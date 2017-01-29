100 مكتب إثيوبي للعمالة والتكلفة 20 ألفًا

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الرياض – البلاد

كشف مسؤول بسفارة إثيوبيا، الانتهاء من تجهيز 100 مكتب لإرسال العمالة الإثيوبية المنزلية إلى المملكة.

وقال المصدر: إنه تم إنشاء عددٍ من مراكز التدريب والتأهيل، وتفعيل دور السفارة الإثيوبية بالمملكة، بتوعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة السعودية.

وأكد على وجود تنسيق مشترك يجري حاليًّا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، لإيجاد آلية متطورة لاستقدام العاملات المنزليات الإثيوبيات خلال الأيام المقبلة، مبينًا أن السفارة ستعلن عن نتائج الاتفاق حال صدور الآلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قوية عن أن تكلفة العمالة المنزلية الإثيوبية في النظام الجديد، سوف تقارب الـ20 ألف ريال في المجمل، تشمل رسوم التأشيرة، والإقامة، والكشف الطبي، ورسوم نقل الكفالة، وتكاليف تشغيلية من إيواء وسكن وإعاشة، لحين تسليمها العميل.

وكانت وزارة العمل قررت في يوليو 2013 -بعد التنسيق مع وزارة الداخلية- إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة؛ حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة، قبل أن تعود المفاوضات مؤخرًا لاستقدام العمالة المنزلية مجددًا.