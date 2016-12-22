100 مليار استثمارات الذهب والمجوهرات وفرص عمل للشباب

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جدة – غفران إبراهيم

بحثت لجنة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة جدة في لقائها القطاعي، توفير فرص عمل للشباب السعودي، وتأهيلهم في تصميم الذهب والمجوهرات الذي يبلغ حجم استثماراتها 100 مليار ريال.

وحول ذلك أكد عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي على ضرورة تمتع العاملين في هذا القطاع بالخبرة، ومواكبة التطور الذي تشهد مختلف الصناعات، تمشياً مع رؤية المملكة 2030 في توظيف هذا القطاع،

بما يرقى لمستوى الطفرة الحاصلة في السوق السعودي بفضل السياسة الاقتصادية والقاعدة المتينة التي يستند عليها السوق السعودي، واستيعابه لمختلف الفرص وبناء الاستثمارات الواعدة .

وقال: إن اللجنة تتواصل مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تعترض العاملين في القطاع، وفي مقدمتها انتشار عيارات الذهب المنخفضة الجودة بأسواق الذهب والمجوهرات، في الوقت الذي يوجد فيه 73 مصنعاً مرخصاً، وأكثر من 300 ورشة بمختلف مناطق المملكة، إضافة للتسويق الإلكتروني لمنتجات المستثمرين والعاملين في هذه المهنة .