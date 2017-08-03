100 مليار ريال حجم الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة

جدة – البلاد

بحثت لجنة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة جدة في لقائها أمس بحضور الأمين العام المكلف مازن بن خالد كتبي ورئيس اللجنة جميل محمد علي فارسي وعدد من اعضاء اللجنة والمستثمرين في القطاع توفير فرص عمل للشباب السعودي وتأهيلهم في تصميم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 100 مليار ريالوتطرق في مستهل اللقاء امين عام غرفة جدة المكلف مازن بن خالد كتبي إلى دور الغرفة في إثراء هذا القطاع الهام حيث تسعى بمجهودات حثيثة ومن خلال لجنة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتسهيل على العاملين في القطاع وتذليل كل الصعاب التي تواجههم في ظل المقومات الواعدة التي تنتظر مختلف المستثمرين في الرقي بهذه الصناعة كغيرها من الصناعات ذات المداخيل الكبرى على الاقتصاد والتنمية بشكل عام .

وأكد أن بيت أصحاب الأعمال يدعم أي مسابقة او برنامج تدريبي تعمل على اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، حيث تساهم الدورات التي يتم تنظيمها في فتح آفاق واسعة لتصاميم المعادن النفيسة والاحجار الكريمة .

وهي خطوة مهمة لتحفيز الشباب والشابات على المزيد من الإبداع الذي يجعل الذهب والمجوهرات أكثر اتصالا بالحياة المعاصرة مع الاحتفاظ بروح الأصالة والعراقة.

وأشار إلى ضرورة تمتع العاملين في هذا القطاع بالخبرة ومواكبة التطور الذي تشهد مختلف الصناعات تمشياً مع رؤية المملكة 2030 في توظيف هذا القطاع بما يرقى لمستوى الطفرة الحاصلة في السوق السعودي بفضل السياسة الاقتصادية والقاعدة المتينة التي يستند عليها السوق السعودي واستيعابه لمختلف الفرص وبناء الاستثمارات الواعدة .

واكد رئيس لجنة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة جميل فارسي خلال اللقاء بتواجد 13من خريجي احدى الشركات البلجيكية المتخصصة في مجال فحص معدن الماس في تدريب وتأهيل الرواد الجدد بالتعاون مع بعض التجار من اصحاب الخبرة التي نظمتها اللجنة لمدة 10 ايام و تم تكريمهم وتسليمهم شهادات من قبل الشركة واخرى من شيوخ المهنة على هامش اللقاء بحضور اعضاء اللجنة وعدد من قيادي الغرفة .

واشار أن البرنامج التدريبي ركز على رفع الوعي لدى الجيل الجديد الثاني والثالث من شباب وفتيات اصحاب المهنة الى جانب الملتحقين بالبرنامج من خارج المهنة بالفرص الموجودة في هذا القطاع الواعد بهدف تطوير مهنة تصميم وانتاج الماس، حيث سيكون لدى المتدرب فرص أكبر للتوظيف والعمل الحر في هذا المجال. إضافة إلى تبني المواهب والكفاءات لرواد الأعمال الجدد في هذا القطاع .

مضيفا ان ما تحمله هذه اللجنة من مشروعات قادمة ودراسات تثري هذا القطاع كإنشاء معهد معتمد لتصنيع المعادن الثمينة بجدة ، إلى جانب الترتيب للقاءات قادمة تجمع العاملين في القطاع مع وزارة التجارة والاستثمار مع غرفة جدة ممثلة في لجنة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ـ سعيا لتنمية الحس الفني لدى قطاع عريض من عشاق المعدن النفيس كخطوة مميزة نحو دعم شباب وشابات الوطن.

مؤكدا على مضي اللجنة في التواصل مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تعترض العاملين في القطاع وفي مقدمتها انتشار عيارات الذهب المنخفضة الجودة بأسواق الذهب والمجوهرات في الوقت الذي توجد فيه 73 مصنعاً مرخصاً وأكثر من 300 ورشة بمختلف مناطق المملكة إضافة للتسويق الإلكتروني لمنتجات المستثمرين والعاملين في هذه المهنة .