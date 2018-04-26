100 مليون دولار من المملكة لتخفيف معاناة السوريين

جدة- البلاد

أعلن وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، عن تخصيص المملكة 100 مليون دولار لدعم الأعمال الإنسانية في سوريا، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكد معاليه خلال كلمته في مؤتمر “دعم مستقبل سوريا ” بالعاصمة البلجيكية “بروكسل “،أمس أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار دولار، لافتًا إلى أنّ جهود المملكة شملت دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من تركيا والأردن ولبنان، وبالتنسيق مع حكومات تلك الدول.

وأوضح أن المملكة استقبلت 2،4 مليون لاجئ سوري، وحرصت على معاملتهم كمواطنين، ومنحهم حقوق الرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل والتعليم.

وشدد، على أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية، وأن المملكة تدعو إلى تطبيق القرارات الدولية، لا سيما بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) بما يحقق تطلعات الشعب السوري في دولة موحدة مدنية، ينعم فيها بالأمن والاستقرار.

وعبر الجبير عن أمل المملكة في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا.