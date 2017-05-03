1000 جزيرة تملكها المملكة

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جدة ــ البلاد

قد يخفى على الكثيرين امتلاك المملكة لـ100 جزيرة بحرية ناهيك عن 1285جزيرة، نعم هذه حقيقة فالمملكة تعد من الدول الأكثر احتضاناً للجزر البحرية، اذ ان المملكة تمتلك 1285 جزيرة متفرقة في البحر الأحمر و الخليج العربي وأن 89% منها تتمركز في البحر الأحمر وخليج العقبة بعدد 1150 جزيرة، بينما تقع 135 جزيرة في الخليج العربي بنسبة تصل 11% من إجمالي الجزر في السعودية.

وتمتاز هذه الجزر (طبقاً لتقرير نشرته العربية) بعناصر جذب سياحي لما تتمتع به طبيعة ارضها وتضاريسها المختلفة بين الخليج العربي والبحر الأحمر، فضلاً عن تعدد جيولوجية الجزر ما بين مرجانية ورملية وبركانية. وتمتلك تلك الجزر شواطئ مختلفة بين الرمال الناعمة والمرتفعات الجبلية.

يعد ارخبيل جزر فرسان من أكبر الجزر، حيث يبلغ عدد الجزر فيه اكثر من 200 جزيرة منها ما هو مأهول بالسكان، وآخر مخصص لرحلات الغوص. كما تعتبر جزيرة فرسان الأكبر، حيث تبلغ مساحتها 380 كم2 بينما تأتي جزيرة “سجيد”، ثانياً من حيث المساحة بـ150 كم2، فيما تعد جزيرة “أبو علي” أكبر الجزر السعودية في الخليج العربي بمساحة تبلغ 59 كم2 تليها جزيرة الباطنة 33 كم2، ثم جزيرة “تاروت” بـ20 كلم2.