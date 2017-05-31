1000 حافلة للنقل العام بالرياض بـ 7.8 مليار

الرياض – البلاد

وقعت الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة اتفاقيات رئيسية مع كل من شركة “مرسيدس بنز” وشركة “مان” الألمانيتين.

وبموجب الاتفاقيتين سيتم تحديد الشروط والأحكام والمواصفات الفنية والتصنيعية لتوريد 1000 حافلة لتشغيل شبكة خطوط الحافلات المستقبلية ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي “سابتكو” المهندس خالد الحقيل، إنه تم تصميم جميع الحافلات بمواصفات متميزة وحديثة وبما يتلاءم مع مشروع حافلات الرياض بشكل خاص.

وكانت “سابتكو” قد أعلنت في عام 2014 توقيع عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل بالحافلات بالرياض، بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتحالف الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” وشركة RATP الفرنسية.

وتبلغ قيمة العقد 7.86 مليار ريال، ومدته عشر سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهراً، ويشمل توريد أسطول يضم ما يقارب 1000 حافلة من مختلف الأحجام والسعات من أحدث الصناعات الأوروبية وبأعلى المواصفات العالمية.

مرتبط