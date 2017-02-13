1000 عملية تصحيح جنسي بالمملكة

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جدة ــ البلاد

كشف رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ياسر جمال عن إجراء المستشفى لأكثر من 1000 عملية تصحيح جنسي لمواطنين سعوديين وخليجيين منذ إنشائه قبل 31 عاما.

ولفت جمال في لقاء له عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إلى أن التصحيح يعني معالجة الشخص الذي يعاني مشكلة أو خللا خلقيا في جهازه التناسلي٬ جعله يبدو كذكر حين تمت ولادته أو العكس٬

مشدداً على أن المستشفى لا يجري عمليات تحويل الجنس. وقال إن الوقت الحالي أتاح للجميع اكتشاف الخلل بعد الولادة من خلال فحص المولود بالكامل٬ مشيرًا إلى أن جميع الحالات التي مرت على المستشفى لم تفشل.

وتحاول المستشفى بحسب جمال تهيئة المرضى لحياتهم الجديدة، وقال إن من يجري تصحيح نوعهم من إناث إلى ذكور يكونون سعداء، لأنهم يشعرون بأنهم سيصبحون أكثر حرية، أما من يجري تحويل نوعهم من ذكور إلى إناث يكون شعورهم سيئا جدا٬ وكثير منهم يرفضون الخضوع لعمليات التّصحيح، لأنهم يشعرون بانهم سيصبحون مقيدين.