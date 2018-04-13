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101 وظيفة صحية للخريجين والخريجات

كتبه albilad_adminaccess_time27 / رجب / 1439 هـ      13 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

دعت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها؛ سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة، أو خارجها. وأوضحت، أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال/ نساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية غير الممكنة، من شغل وظائفها، وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 24/ 7/ 1439هـ ، وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الوزارة الالكتروني .

albilad_admin

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