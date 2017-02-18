102.8 مليار دولار استثمارات المملكة بالسندات الأمريكية

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الرياض – البلاد

حافظت المملكة على ترتيبها كأكبر مستثمر عربي وخليجي وشرق أوسطي في السندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية العام الماضي 2016، برصيد قيمته 102.8 مليار دولار.

وجاءت المملكة في المركز 13 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية 2016 لتحل دولة الامارات العربية المتحدة في الترتيب الثاني عربيا والـ22 عالميا بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية 2016، برصيد قيمته 60.6 مليار دولار.

وتصدرت اليابان ترتيب كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية نهاية عام 2016، بنحو 1090.8 مليار دولار، ثم الصين بنحو 1058.4 مليار دولار. ثم إيرلندا ثالثا برصيد 288.2 مليار دولار، ثم جزر الكايمان 263.5 مليار دولار، والبرازيل259.2 مليار دولار.

بعد ذلك احتلت سويسرا الترتيب السادس برصيد 229.3 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ بقيمة 223.4 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بنحو 217.1 مليار دولار. أما هونج كونج فتأتي في المرتبة التاسعة، بنحو 191.4 مليار دولار، ثم تايوان بـ189.3 مليار دولار، ثم بلجيكا بـ 120.4 مليار دولار.