1030 مخالفة لمكاتب تأجير السيارات والنقل

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الرياض – البلاد

ضبطت فرق التفتيش بهيئة النقل العام 1030 مخالفة على مؤسسات وشركات عاملة في نشاط النقل البري وذلك أثناء الجولات التفتيشية في منطقتي القصيم ونجران، وتم فرض الغرامات النظامية لتجاوزها التعليمات واللوائح لنظام النقل العام.

وأوضحت هيئة النقل العام في بيان لها أن الفرق التفتيشية قامت بجولات مفاجئة على العديد من المكاتب بمنطقة القصيم في مدينة بريدة ضبطت خلالها 501 من إجمالي المخالفات، ففي مجال تأجير السيارات والأجرة العامة ضبطت فرق التفتيش 21مخالفة بتشغيل مركبة في النشاط غير مرخص به، وممارسة نشاط التأجير بدون ترخيص، وعدم وضع الشروط العامة لعقد تأجير المركبات في مركز ممارسة النشاط، وتشغيل مركبة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام التأجير والأجرة العامة.

وفي مجال نقل المعتمرين والزوار فقد ضبط فريق التفتيش أكثر من 137 مخالفة حول العمر الافتراضي لحافلات يتم تشغيلها في النقل للركاب، وأكثر من مخالفات لتشغيل المركبات غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون أذن موافقة الوزارة، كذلك مخالفة مؤسسات تزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص، ومخالفات ممارسة النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى مخالفات تشغيل حافلة في النشاط ببطاقة تشغيل منتهية وعدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الحافلة.

وحول نشاط نقل البضائع تم ضبط أكثر من 343 مخالفة لمؤسسات تمارس النشاط دون وجود ترخيص، وغيرها في تشغيل مركبات في النشاط بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية وكذلك عدم الاحتفاظ ببطاقة تشغيل داخل السيارة.