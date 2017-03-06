العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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11 ألف حالة عنف خلال عام

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11 ألف حالة عنف خلال عام
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جدة ــ البلاد

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تلقيها اكثر 11.142 بلاغ، ضد حالات العنف في مختلف مناطق المملكة، خلال عام 2016م،

وقال مدير الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور هشام المديميغ، أن مركز البلاغات في الوزارة يتفاعل مع كل الاتصالات الواردة إليه، وفقاً لمستوى خطورة البلاغ، مع تأكيده على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، لحمايتهم من أي مكروه قد يطالهم.

ودعا “المديميغ” من يتعرضون للعنف الأسري أو الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو الإيذاء، أو من يطلع على حالة إيذاء إلى الاتصال على مركز البلاغات،

مصنفاً البلاغات ضد حالات العنف الأسري إلى ثلاثة مستويات، وهي: عالية الخطورة، وتعطى ساعتين لمباشرة البلاغ، ومتوسط الخطورة وتعطى أربع ساعات، والبلاغ العادي حتى ست ساعات. ص8

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التصنيف: الأولى

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