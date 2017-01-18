11 اتفاقية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد البشرية

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الرياض – البلاد

وقع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج إحدى عشرة اتفاقية مع كل من وزارات الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والحج والعمرة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان , تتضمن تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في مرحلة التنفيذ الثانية.

وتضمنت بنود الاتفاقية عدداً من الالتزامات لوزارة الخدمة المدنية، تتمثل في تطوير خطة التنفيذ للبرنامج في الوزارات الموقع معها، وتشكيل فريق عمل من طرف الوزارة و”يسر” للعمل على تنفيذ البرنامج، ومتابعته خلال الفترة المحددة للتنفيذ،

ورفع التقارير الدورية عن سير المشروع، والمشاركة في اختيار المرشحين للمناصب الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية، وتنفيذ خطة التدريب، وتحديد متطلبات تطبيق المشروع من توفر واتباع الإجراءات والأنظمة الآلية والمختصين لدى الطرف الثاني، وتحديد مناطق القوة والضعف والفرص والمخاطر والتحديات لدى الطرف الثاني،

وتحديد مدى جاهزية الطرف الثاني لتطبيق منظومة تنمية الموارد البشرية ومدى جاهزية الانتقال من مرحلة التأسيس الى مرحلة التمكين وتطبيق نظام “موارد” في نسخته الموحدة.فيما حددت الاتفاقية عددا من الالتزامات على الوزارات التي تم التوقيع معها.