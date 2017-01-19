11 برنامجاً تدريبيًا بمدينة الملك عبدالله الطبية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

اعتمدت هيئة التخصصات الصحية برنامج الدبلوم العالي لتمريض علاج الجروح، وصحة الأنسجة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا.

وقد بدأت إدارة التدريب الصحي بالشؤون الأكاديمية بتطوير واعتماد برامج الدبلومات الصحية في مجالات التمريض والمهن الطبية المساندة.

كما تم – بفضل من الله- اعتماد 4 برامج دبلوم تمريض تخصصي، توفر لخريجي بكالوريوس التمريض فرصة التخصص في مجالات مختارة؛ وفق حاجة سوق العمل، وهي العناية الحرجة والعناية القلبية والأورام والعناية بالجروح وصحة الأنسجة، وتم تخريج دفعتين من التمريض السعودي المتخصص، ضمن برامج العناية الحرجة والعناية القلبية والأورام… ويتوقع أن تنهي الدفعة الثالثة والمكونة من 41 متدربًا ومتدربة سنتهم التدريبية في شهر جمادى الأولى – بإذنه تعالى.

وتم اعتماد 7 برامج مهن طبية مساندة، لرفد سوق العمل بالتخصصات النادرة؛ مثل التروية القلبية والترميز الطبي والأشعة التشخيصية للقلب، والتي يتدرب ضمن هذه البرامج ما يقارب ٥٠ متدربًا ومتدربة، يتوقع تخرجهم في محرم من العام القادم.

وبينت الإدارة التنفيذية، أن مدينة الملك عبدالله الطبية حاضنة لـ 11 برنامجا معتمدا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقرابة الـ 90 متدربا ومتدربة.