محليات

11 حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أُصيب 11 شخص بحالات اختناق نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الريان خلف محطة الشرقية بمحافظة جدة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقة سكنية مساء يوم السبت وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين بعد اخلاء فرق الدفاع المدني الشقة من المصابين، وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات على إثر استنشاق الأدخنة، المتصاعدة من الحريق بالموقع.

ibrahim

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