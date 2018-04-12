11 مليار دولار للطرح الثالث لسندات المملكة الدولية

الرياض- واس

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح، تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، لإصدار أدوات الدين. وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 41.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح، كما يلي: 4.5 مليارات دولار امريكي (مايعادل 16.88مليار ريال ) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2025 م، و3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2030م، و3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال ) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2049م.

وأفادت أن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 52 مليار دولار أمريكي (195مليار ريال)، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 17 أبريل 2018م، أو في تاريخ مقارب له. وأكدت أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول، ولا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية، أو أي دول أخرى.