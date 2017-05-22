11 ميدالية سعودية في باكو2017 ..آل حزام يفوز بذهبية العصا والحبشي بفضية الكرة الحديدية

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باكو ـ البلاد ـ الوكالات

انتزع الواثب السعودي الشاب حسين آل حزام ذهبية مسابقة القفز بالعصا في اليوم الأخير لمنافسات أم الألعاب ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة والتي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجاء فوز آل حزام وهو الذي يعتبر من أصغر لاعبي الدورة المشاركين بجدارة واستحقاق محطماً رقم دورات الألعاب الإسلامية منذ إنطلاقتها بعد أن قفز لإرتفاع 5.55م وهو الذي تصدر منافسات المسابقة منذ المحاولة الأولى وسط منافسه من زميلاه التونسي والعراقي إلا أن آل حزام واصل الصدارة عندما قفز بالمحاولة الثالثة 5.25م ثم الرابعة 5.30 ثم الخامسة 5.35م ليحقق الرقم 5.55م بالسادسة والتي عبرها بقوة وإصرار متفوقاً على منافسيه بفارق 20سم.

وكان زميله الرامي سلطان الحبشي قد فاز بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الكرة الحديدية بعد أن رمى لمسافة 19.54م ونال الذهبية الرامي التركي عثمان كان بمسافة 19.83م وذهبت البرونزية للأوزبكي سيرجي ديمنتيف بمسافة 18.95م.

وحقق الحبشي هذه المسافة في الرمية الأخيرة عكس الرامي التركي الذي حقق مسافته من رميته الأولى، حيث حاول الحبشي أن يصل لهذه المسافة وتفوق في رمياته الأخرى على محاولات التركي إلا أن سوء الطالع كان واقفاً له بالمرصاد ولم يستطع الوصول لمسافة الرامي التركي التي حققها في رميته الأولى.

وبهذه الميداليتين أرتفع رصيد السعودية في الدورة إلى 11 ميدالية (4 ذهبيات، وفضية واحدة، و6 برونزيات) ليصبح ترتيبها في المركز العاشر بجدول ميداليات الدورة حتى نهاية منافسات اليوم.

آل حزام: كنت واثقاً من تحقيق الذهب والأمطار حرمتني رقم التأهيل

أبدى الواثب السعودي الشاب حسين آل حزام سعادته الغامرة بفوزه بذهبية القفز بالعصا في ختام منافسات القوى مشيراً أنه كان مستعداً بشكل كبير لهذه المنافسة وعلى ثقة عالية بتحقيق الذهبية.

وأضاف: كنت متوقع تحقيق الذهب ولكن هدفي كان أكبر من ذلك وهو تحقيق رقم تأهيلي لبطولة العالم للكبار في لندن واستطعت ولله الحمد تحقيق رقم 5.55م وكنت قريباً من تحقيق ذلك إلا ان الأجواء لم تساعدني في ظل هبوط الأمطار الغزيرة التي هطلت على الملعب خلال المنافسات ولكن لدي الثقة العالية أن بإستطاعتي تحقيق ما أصبوا إليه في بطولة الجامعات العالمية الشهر المقبل.

وتابع: المنافسة كانت قوية في الثلاث المحاولات الأولى إلا اني استطعت توسيع المسافة في المحاولتين الرابعة والخامسة وفي السادسة حاولت أن اصل لإرتفاع 5.70م ولكن قدر الله وماشاء فعل، موجهاً شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وخاصة مدربه ومجلس إدارة الاتحاد واللجنة الأولمبية العربية السعودية.

الحبشي عقب فضية الكرة الحديدية: التركي تميز بالأولى واستعدادي لم يكتمل

عبر الرامي سلطان الحبشي عن سعادته بالفوز بالفضية خاصة أنها تأتي في بداية موسم ألعاب القوى مشيراً إلى أن محاولاته كانت أفضل من الرامي التركي والذي تميز بالمحاولة الأولى الناجحة وحقق على أثرها الذهب، مؤكداً انه لم يصل إلى الجاهزية الكاملة من الإستعداد وأمامه الكثير من المشاركات ليصل إلى قمة مستوياته.

واشار الحبشي أن المنافسات شهدت ندية وإثارة من جميع الرماة الذين يعتبرون الأميز حالياً ورغم ذلك استطاع تحقيق الفضية، متمنياً الإستمرار في تحقيق المزيد من الميداليات للسعودية في المحافل المقبلة.

واشار بأن آل حزام تنتظره مشاركة في بطولة الجامعات والتي يهدفون من خلالها لتحقيق الرقم التأهيلي 5.70م لبطولة العالم لألعاب القوى الصيف المقبل في لندن.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى ان هناك برنامج معد للاعب حتى يصل للأولمبياد المقبل خاصة انه يملك رقم قادر على رفعه في المشاركات المقبلة والذي سيساهم في تحقيق رؤية اللجنة الاولمبية السعودية بأن يكون من ضمن المنافسين في الأولمبياد والبطولات العالمية.

وتابع بكر حديثه بأن ماتحقق في الدورة الإسلامية مرضي بشكل كبير خاصة أنهم يشاركون بمجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد والذين يؤملون عليهم مستقبل كبير في الدورات المقبلة مشيراً في الوقت نفسه بأن فضية الرامي سلطان الحبشي مقنعه لحد كبير في ظل المنافسة التي وجدها والإستعداد القصير للاعب، متوقعاً أن يستطيع التأهل لبطولة العالم 2017م، موجهاً شكره لجميع زملائه في المنتخبات من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين على ماقدموه في هذه الدورة.