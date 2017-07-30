11.5 مليار إيرادات جمارك المملكة

جدة ــ البلاد

كشف المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسی العيسی، عن تحقيق المصلحة إيرادات جمركية فاقت الـ 11.5 مليار ريال، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017.

وقال العيسى، ان المصلحة تعمل علی اجراءات بهدف تنمية الإيرادات، عبر تسريع إنجاز الأعمال وتسهيلها وتطوير وتفعيل قنوات الاتصال لجاذبية الاستثمارات، علاوة على خفض تكاليف اجور الشحن والنقل.

وتتأثر الإيرادات الجمركية بعوامل كثيرة اهمها النشاط الاقتصادي وحجم المشاريع ورؤوس اموالها ومدی حركة الموانئ، اضافة الی حجم الواردات.

ونوه الى ان واردات المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 249.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 75.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها، في حين تصدرت الصين قائمة الدول استيرادا وتصديرا إلی المملكة.

فيما وصلت قيمة واردات المملكة من نحو 20 دولة فقط، إلى نحو 194 مليار ريال بأوزان 21 مليار كيلو، مشيرا إلى أن أكثر الدول المصدرة إلى المملكة هي الصين وامريكا والإمارات وألمانيا بنحو 100 مليار ريال.

وصدرت الصين إلى المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 36 مليار ريال، أما أمريكا ثاني أكبر دولة مصدرة فبلغت قيمة صادراتها 35 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة من الإمارات 15 مليار ريال، ومن ألمانيا 14 مليار ريال ومن الهند عشرة مليارات.