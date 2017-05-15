111 مليار ريال حجم اتفاقيات الشراء المعاكس بالمملكة

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الرياض ــ البلاد

افادت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بان المتوسط اليومي لاتفاقيات اعادة الشراء المعاكس بلغ 111.1 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بنحو 81.4 مليار ريال متوسط يومي في الربع الرابع 2016 أي بزيادة 36.5%.

ووفقاً “ساما” بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات اعادة الشراء نحو 164 مليون ريال خلال الربع الاول 2017، مقابل 174 مليون ريال في الربع الرابع من العام السابق.

واشارت الى انه خلال الربع الاول من العام الحالي قامت “ساما” بتغيير معدل عائد اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس من 0.75% الى 1% مع الابقاء على معدل عائد اتفاقيات اعادة الشراء دون تغيير عند 2%.

وابانت ان نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب طلت دون تغيير عند 7% خلال الربع الاول 2017، وكذلك على الودائع الزمنية والادخارية عند 4%.

ووفقا لتقرير المؤسسة فقد ابقت “ساما” على سقف الاشتراك الاسبوعي للبنوك المحلية في اذونات المؤسسة عند 3 مليار ريال، خلال الربع الاول من العام الجاري، وذلك لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الاقراض.

واضافت ان متوسط اسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة اشهر في الربع الربع الاول بلغ 1.8865%، وبلغ الفارق بين متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال والدولار لفترة ثلاثة اشهر نحو 81.8 نقطة أساس لصالح الريال في الربع الاول 2017، مقارنة بحوالي 127 نقطة أساس في الربع الرابع 2016.

واشارت “ساما” الى ان السعر الرسمي لصرف الريال مقابل الدولار ظل مستقرا عند 3.75، كما تم الابقاء على اتفاقيات اعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوم بالاضافة الى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة و7 أيام و28 يوم وذلك لتعزيز وتحقيق استقرار السيولة.