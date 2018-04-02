11246 موظفة سعودية تقدمت لبرنامج “ضيافة الأطفال”

بلغ عدد المتقدمات لبرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة” 11246 سعودية والهادف إلى دعم العاملات في القطاع الخاص، وتذليل التحديات التي تواجههن، مبينًا أن البرنامج اعتمد حتى الآن 233 مركزًا لضيافات الأطفال على مستوى المملكة، ضمن البوابة الإلكترونية للبرنامج، عبر الرابط: https://www.qurrah.sa.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل، أن برنامج “قرّة” يعزز الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص، ويغطي معظم مناطق المملكة، وهو ما يُسهم في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال، وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

ودعا أباالخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط www.qurrah.sa، حيث بإمكانهن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالبرنامج، مشيرًا إلى أن “هدف” يتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى، وهو ما يعادل 800 ريال شهريًّا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان للمرأة العاملة السعودية، ضمن برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”.