12 ألف قرص مدمج لمدارس الباحة

شارك عبر واتساب

الباحة- البلاد

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة في توزيع ما يزيد عن 12 ألف قرص مدمج للمحتوى الرقمي ( DVD ), التي تمثل دليل المعلم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ( للبنين والبنات ), حيث وجهت الإدارة جميع المدارس بالمنطقة بسرعة مراجعة مكاتب التعليم منذ مطلع الأسبوع الحالي لاستلامها والاستفادة منها .

وتسعى الإدارة إلى تحقيق أهداف مشروع تحويل الكتب الدراسية إلى كتب الكرتونية ويدعم العلاقة التكاملية بين الكتاب المدرسي ودليل المعلم, وتعد وسائل معينه لدور المعلم والمعلمة في الأداء بالصورة المثلى، حيث قامت إدارة التجهيزات المدرسية بنسخ دليل المعلم على أقراص مدمجة جاهزة يسهل توزيعها على المدارس والاستفادة منها بكل يسر وسهولة.

بدوره دعا مدير إدارة التجهيزات المدرسية سلطان إبراهيم جلال, جميع قادة وقائدات المدارس للاستفادة من المحتوى الرقمي لدليل المعلم وتوظيفها بالصورة المثلى داخل الصف وعبر مصادر التعليم بما يدعم أهداف المشروع ويحقق الفائدة للطلاب والطالبات وذلك لمواكبة التطور المتسارع في أساليب التعلم والتعليم.