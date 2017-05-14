12 اختراعاً سعودياً تفوز في معرض (آيتكس)

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

نال طلاب المملكة العربية السعودية المشاركون في معرض آيتكس الدولي للاختراعات 2017 المقام في ماليزيا 12 ميدالية، منها ٤ ذهبية، و٦ فضية، وميداليتان برونزيتان.واحرز الطلاب علي مروان حلمي من تعليم جدة عن مشروعه “حصاد طاقة الموجات الكهرومغناطيسية ” وفيصل عبدالله آل نايش الأحمري من تعليم عسير عن مشروعه “عصا الرؤية”، و محمد سليمان النهدي من تعليم المنطقة الشرقية عن مشروعه “أرى بلا عيون” و مروج عبدالله أحمد الجيزاني من تعليم جدة عن مشروعها “جهاز لتعزيز قوة اليد اليمنى للطفل الأيسر ولعلاج العضلات الدقيقة الميداليات الذهبية .وجاءت الميدالية الفضية من نصيب عبدالرحمن منصور زعير من تعليم الرياض عن مشروعه “أنوار دافئة وباردة بالليزر”، وشهد عصام محمد السليم من تعليم الشرقية عن مشروعها “جهاز السلامة لمرضى الصرع”، ونورا خالد عبدالعزيز الحامد من تعليم المنطقة الشرقية عن مشروعها “حقيبة لحماية السائحين من الإشعاعات المؤينة (P.B.IR) “، ولمى سليمان عالي الزايدي من تعليم جدة عن مشروعها “إضافة مسار مسنن للمقبس الكهربائي للحد من التفريغ الكهربي”، وسندس محمد عباس قوقندي من تعليم جدة عن مشروعها “نظام ري آلي يعتمد على شبكة من الحساسات اللاسلكية.