12 رسامة تشكيلية يشاركن في عنيزة غاليري

عنيزة – البلاد

شاركت 12 رسامة تشكيلية، يقدمن الرسم بالقهوة ومشتقاتها في مهرجان عنيزة غاليري، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وأوضحت الرسامة مها الجبيلان أن الرسامات قدمن تجربة رائعة خلال الرسم بالقهوة، مشيرةً إلى أن مثل هذا العمل يحتاج لدقة كبيرة وتركيز عال حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب،

مضيفةً أننا أنجزنا أكثر من ١٥ لوحة تشكيلية رسمناها بالقهوة خلال فعاليات المهرجان. من جانبها بينت الرسامة مناير محمد أن عملها يعتمد على الديكوباج،

وهو ما يعرف بإعادة التدوير وتزيين الأشياء القديمة وهو فن سهل وممتع، حيث من خلاله نحصل على مواد جديدة كالتحف والمزهريات والأطباق، مضيفةً بأنها تستخدم في المهرجان عدد من الأدوات مثل الفرشاة وألوان أكيليك والورنيش.