12 محطة وقود تخلط البنزين بالماء في (الشرقية)

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار 12 مضخة وقود، بالمنطقة الشرقية؛ لقيامها بخلط الماء مع البنزين.

وأوضحت “التجارة” – عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه خلال الجولات الرقابية على محطات الوقود بالمنطقة الشرقية، رصدت المحطات المخالفة.

وبينت الوزارة، أنه تم سحب عينات من البنزين، من كل هذه المضخات، للتأكد من سلامتها.