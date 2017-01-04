العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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12 محطة وقود تخلط البنزين بالماء في (الشرقية)

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12 محطة وقود تخلط البنزين بالماء في (الشرقية)
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جدة ــ البلاد

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار 12 مضخة وقود، بالمنطقة الشرقية؛ لقيامها بخلط الماء مع البنزين.

وأوضحت “التجارة” – عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه خلال الجولات الرقابية على محطات الوقود بالمنطقة الشرقية، رصدت المحطات المخالفة.
وبينت الوزارة، أنه تم سحب عينات من البنزين، من كل هذه المضخات، للتأكد من سلامتها.

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التصنيف: اقتصاد

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