12 محطة وقود تخلط البنزين بالماء في (الشرقية)
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وأوضحت “التجارة” – عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه خلال الجولات الرقابية على محطات الوقود بالمنطقة الشرقية، رصدت المحطات المخالفة.
جدة ــ البلاد
أغلقت وزارة التجارة والاستثمار 12 مضخة وقود، بالمنطقة الشرقية؛ لقيامها بخلط الماء مع البنزين.
وأوضحت “التجارة” – عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أنه خلال الجولات الرقابية على محطات الوقود بالمنطقة الشرقية، رصدت المحطات المخالفة.
وبينت الوزارة، أنه تم سحب عينات من البنزين، من كل هذه المضخات، للتأكد من سلامتها.
الوسوم:تخلط البنزين بالماء
التصنيف: اقتصاد
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