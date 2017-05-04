120 طن تمور لإقليم أرض الصومال في أثيوبيا

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هرجيسا- واس

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية 120 طنًا من التمور لإقليم أرض الصومال في أثيوبيا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا عبدالله العرجاني، وممثل وزارة المالية، و مفوض المفوضية الوطنية لإدارة الكوارث في أثيوبيا ميتيكو كاسا.

ووقعّ برنامج الأغذية العالمي في أثيوبيا على مذكرة تسلم الشحنة من وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة نازوليت.

من جهة أخرى زار وفد مركز الملك سلمان للإغاثة مع وفد من برنامج الأغذية العالمي مدينة جيجيكا الواقعة في إقليم أرض الصومال بأثيوبيا، وقام بجولة على بعض المدارس هناك ووزع التمور على الطلاب والطالبات بحضور أحد مسؤولي إقليم أرض الصومال.

وتعد هذه الشحنة التي تم تسليمها اليوم جزءاً من تبرع المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في إقليم أرض الصومال في اثيوبيا.