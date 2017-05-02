120 مخالفة لتوطين الاتصالات وإغلاق 253 منشأة

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الرياض – البلاد

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات 4607 زيارات ميدانية على محال اتصال متفرقة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك لمتابعة مدى التزام المنشآت بقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100%، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية المستمرة عملت على انخفاض عدد المخالفات، مشيرةً إلى أنها رصدت 120 مخالفة تم إحالة 108 منها إلى لجنة العقوبات، فيما أغلقت 253 منشأة غير ملتزمة، وأنذرت 12 محلاً آخر كان مغلقاً.

وكشفت الوزارة أن منطقة مكة المكرمة تصدرت الزيارات بـ 1034 زيارة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 893 زيارة، ثم منطقة عسير بـ 632 زيارة، والقصيم بـ 617، والمدينة المنورة بـ 612، ومنطقة الرياض بـ 347 زيارة، ونجران بـ 169، والجوف 111، فيما تم تنفيذ 57 زيارة لكل من منطقتي الباحة وحائل، و54 زيارة لمنطقة جازان، بينما تم تنفيذ 20 زيارة لمنطقة تبوك، واربع زيارات لمنطقة الحدود الشمالية.