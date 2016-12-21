121 ألف زائر وزائرة لمعرض جدة الدولي للكتاب .. جامعة الملك عبد العزيز تتألق بمسرحية (المعطف)

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جدة – عبدالهادي المالكي

سجل معرض جدة الدولي الثاني للكتاب بأبحر الجنوبية أكثر من 121 ألف زائر من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع وذلك منذ انطلاقته مساء الخميس الماضي وحتى يوم الإثنين الماضي.

وكانت قد تألقت جامعة الملك عبدالعزيز من خلال نادي المسرح بتقديم عرضها المسرحي “المعطف” الإثنين الماضي وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض ومن تأليف الكاتب العربي أمير الحسناوي وتمثيل محمد الصميلي وإخراج أحمد الصمان وإشراف فني عبدالله باحطاب وإشراف عام عبدالهادي صالح. وتدور أحداث المسرحية حول قصة معطف جميل وأنيق ، تمر مراحل حياته بمتغيرات الأشخاص الذين يقتنونه ويستخدمونه لأغراضهم الشخصية إلى أن أصبح بائساً مثيراً للسخرية بالياً مهترئاً غير قابل للإصلاح ، وهو ما غير مجرى حياته وجعله مقبولاً اجتماعياً حيث يشعر بسعادة تنتهي حين يقتنيه الممثلون لارتدائه في عمل مسرحي.

كما قدمت ضمن البرنامج ورشة عمل للمصمم العالمي كميل حوا حول “تصميم الأغلفة” والتي تناولت مسيرة صناعة الكتاب منذ تأسيس المطبعة في العالم ودور المصمم.

واستذكرت الورشة نماذج من تجربة المصمم العالمي كمال حوا الشخصية في انتاج بعض الكتب ومنها كتاب “دليامش” و”جلجامش” وتجربة “المحترف السعودي” في انتاج الكتب والمجلات وطريقة ابتكار خطوط واستخدام نوعية ورق ملائمة لكل منتج كتابي .

فيما شهدت منصات توقيع المؤلفين بالمعرض مشاركة أسماء التهاني زكي في التوقيع على كتابها “في ربيع الأربعين” والدكتور فايز جمال “زوجات وأمهات حديثات” وفاتن فؤاد نجار “دور قادة المدارس” وعمر صالح الشهري “نظرة فكر” وصفاء عباس “معراج قلب” ونهى القطان “فارسة قلم” ومشاري الإبراهيم “أربعة عقود من اليأس” وجبير المليحان “أبناء الأدهم” ومنال عمر كمال “الحب غير المشروط” وأبرار حسان ريس “فضفضة على ضوء شمعة” وهيفاء مصطفى خليفة “لأني أنثى” ورانيا المقري “دوامة الكلمات” وهناء الودياني “رقصة على إيقاع ذكرى” .