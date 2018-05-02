122 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 122,933 ألف جولة تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي جاءت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، أسفرت عن التزام 104,634 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 18,299 منشأة.

وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 15,349 مخالفة للقرار، لافتا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 5,194 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 8,044 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 2,111 مخالفة من إجمالي المخالفات”.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”، انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قدم حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن الإسهام بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.