123 ألف ترخيص اليكتروني لشهادة المنشأ

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الرياض – البلاد

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال العام 2016م ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصا، تشكل 18 في المائة من إجمالي التراخيص، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيصا، شكلت 82 في المائة من الإجمالي .

وتمكن الخدمة – التي أطلقتها الوزارة العام الماضي- المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتسهيل الإجراءات .

وتعد شهادة المنشأ وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين؛ بهدف إثبات أن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني، أو اكتسبت صفة المنتج الوطني، كما تعد داعما رئيسيا لتسهيل عملية التصدير وخدمة المصنعين .

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار؛ بهدف تحسين وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وفق رؤية المملكة 2030.